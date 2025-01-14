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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1746 года LIMA "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1746 года LIMA "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1746 года LIMA "Портрет в старости" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1746
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1746 года "Портрет в старости" со знаком LIMA. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Spink UK за 1300 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Roxbury’s - October 20, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе CNG - July 7, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе CNG - July 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Stack's - June 25, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе CNG - June 27, 2018
Продавец CNG
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1 шиллинг 1746 LIMA "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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