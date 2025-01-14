Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1746 года LIMA "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1746
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1746 года "Портрет в старости" со знаком LIMA. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Spink UK за 1300 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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