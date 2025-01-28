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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1746 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1746 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1746 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1746
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1746 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8625 USD. Торги состоялись 26 мая 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (3)
  • Spink (4)
  • Stack's (2)
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2277 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Niemczyk - October 26, 2019
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Niemczyk - October 26, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2012
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - August 14, 2012
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - August 14, 2012
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - December 10, 2009
Великобритания 1 гинея 1746 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - December 10, 2009
Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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