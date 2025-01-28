Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1746 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1746
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1746 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8625 USD. Торги состоялись 26 мая 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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