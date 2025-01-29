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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1740 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 пенса 1740 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 пенса 1740 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1740
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1740 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 27295 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1740 на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1740 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 57 EUR
Великобритания 2 пенса 1740 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Великобритания 2 пенса 1740 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 374 USD
Великобритания 2 пенса 1740 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 2 пенса 1740 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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