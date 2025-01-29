Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1740 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 пенса
- Год 1740
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1740 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 27295 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Katz (1)
- VL Nummus (1)
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 374 USD
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