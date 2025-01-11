flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1740 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 гинеи 1740 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 105
Аверс
Реверс
1 гинея 1740 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 6600 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1740 Портрет в среднем возрасте
Средняя цена 2800 $
Продажи
1 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1740
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1740
Средняя цена 170 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1740
Средняя цена 210 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1740
Средняя цена 100 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1740 Портрет в старости
Средняя цена 390 $
Продажи
0 22
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть