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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1740 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1740 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1740 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1740
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1740 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 32290 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3786 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - June 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - June 17, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 июня 2014
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1740 "Портрет в среднем возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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