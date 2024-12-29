Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1740 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1740
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1740 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 32290 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
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