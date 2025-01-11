Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1740 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1740
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1740 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 3 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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