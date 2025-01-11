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Пенни 1740 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1740 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1740 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1740
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1740 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61434 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 3 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания Пенни 1740 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Великобритания Пенни 1740 на аукционе Heritage - February 4, 2021
Великобритания Пенни 1740 на аукционе Heritage - February 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 276 USD
Великобритания Пенни 1740 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1740 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1740 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1740 на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1740 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1740 на аукционе CNG - October 13, 2010
Продавец CNG
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1740 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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