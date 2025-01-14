Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1740
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2296 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4100 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Cayón (1)
- Goldberg (1)
- London Coins (1)
- SINCONA (2)
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1781 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск