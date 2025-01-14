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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1740
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2296 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4100 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1781 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
860 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS63 PL NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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