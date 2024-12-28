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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1740 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 3 пенса 1740 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 3 пенса 1740 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1740
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1740 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 4455 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 230 USD. Торги состоялись 2 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1740 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания 3 пенса 1740 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 3 пенса 1740 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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