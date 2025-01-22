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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1740
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Spink UK за 16000 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
2038 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
1083 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - November 2, 2023
Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 2 гинеи 1740 "Портрет в среднем возрасте" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

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