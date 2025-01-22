Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1740
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1740 года "Портрет в среднем возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Spink UK за 16000 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VG DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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