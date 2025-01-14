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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1737 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 пенса 1737 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 пенса 1737 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1737
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1737 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61234 проданному на аукционе Heritage Auctions за 61 USD. Торги состоялись 6 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CoinsNB (2)
  • Heritage (1)
Великобритания 2 пенса 1737 на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Великобритания 2 пенса 1737 на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Великобритания 2 пенса 1737 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1737 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1737 на аукционе Heritage - November 6, 2014
Великобритания 2 пенса 1737 на аукционе Heritage - November 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

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