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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1737 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1737 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1737 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1737 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 530 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1737
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1737
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1737
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1737
Средняя цена 95 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1737 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 220 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Фартинг 1737 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 160 $
Продажи
0 13
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