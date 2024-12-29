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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1737 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1737 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1737 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1737
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1737 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Spink UK за 1700 GBP. Торги состоялись 4 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
1598 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

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