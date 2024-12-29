Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1737 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1737
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1737 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Spink UK за 1700 GBP. Торги состоялись 4 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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