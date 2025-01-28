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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1737 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1737 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1737 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1737
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1737 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Schulman b.v. за 35 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1737 на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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