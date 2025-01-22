Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1737 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1737
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1737 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 200 USD. Торги состоялись 6 марта 2024.
Сохранность
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Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Где продать?
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