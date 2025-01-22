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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1737 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1737 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1737 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1737
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1737 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 200 USD. Торги состоялись 6 марта 2024.

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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1737 на аукционе CNG - March 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 марта 2024
Сохранность VF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания Пенни 1737 на аукционе Goldberg - February 1, 2023
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Великобритания Пенни 1737 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1737 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1737 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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