Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1737 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1737
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1737 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 39210 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 5 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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