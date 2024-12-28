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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1737 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1737 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1737 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1737
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1737 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 39210 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 5 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - December 18, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - December 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 29, 2007
Продавец Spink
Дата 29 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 BN NGC
Цена

Где продать?

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