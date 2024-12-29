Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1737 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1737
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1737 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30129 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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