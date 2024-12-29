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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1737 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1737 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1737 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1737
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1737 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30129 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 13, 2011
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1 гинея 1737 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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