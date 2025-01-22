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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1735 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 пенса 1735 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 пенса 1735 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1735
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1735 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 60 USD. Торги состоялись 1 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1735 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1735 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 2 пенса 1735 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Великобритания 2 пенса 1735 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 2 пенса 1735 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1735 на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1735 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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