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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1735 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1735 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 гинеи 1735 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 гинея 1735 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1735 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1735 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1735 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 410 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 пенсов 1735 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 230 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1735
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1735
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1735
Средняя цена 60 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1735
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1735 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 460 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Фартинг 1735 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 440 $
Продажи
0 12
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