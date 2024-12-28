Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1735
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
Сохранность
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
3453 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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