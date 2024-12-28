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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1735
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
3453 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
1196 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 25, 2015
Продавец Spink
Дата 25 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - November 26, 2009
Продавец Spink
Дата 26 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность VG
Цена
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