Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1735 года (Великобритания, Георг II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 3 пенса
- Год 1735
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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