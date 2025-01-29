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Пенни 1735 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1735 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1735 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1735
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1735 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61226 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 5 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • VL Nummus (1)
Великобритания Пенни 1735 на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1735 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания Пенни 1735 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1735 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 72 USD
Великобритания Пенни 1735 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Пенни 1735 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1735 на аукционе Heritage - April 5, 2018
Великобритания Пенни 1735 на аукционе Heritage - April 5, 2018
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1735 на аукционе Heritage - March 22, 2018
Великобритания Пенни 1735 на аукционе Heritage - March 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1735 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания Пенни 1735 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1735 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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