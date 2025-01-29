Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1735 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1735
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1735 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 61226 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 5 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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