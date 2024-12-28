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1 шиллинг 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1735
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе London Coins LTD за 750 GBP. Торги состоялись 6 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 375 USD
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - March 8, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - March 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 20, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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