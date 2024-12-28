Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1735
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе London Coins LTD за 750 GBP. Торги состоялись 6 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 марта 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?
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