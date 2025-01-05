Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1735
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
16112 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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