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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 гинеи 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1735
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
16112 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3796 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 16, 2022
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - January 16, 2022
Продавец Spink
Дата 16 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - December 8, 2017
Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 24, 2010
Продавец Spink
Дата 24 июня 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 2 гинеи 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

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