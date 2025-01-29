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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 6 пенсов 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1735
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 550 USD. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Naumann - April 3, 2022
Продавец Naumann
Дата 3 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 11, 2021
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 17, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 15, 2015
Продавец Spink
Дата 15 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - May 11, 2005
Продавец CNG
Дата 11 мая 2005
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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