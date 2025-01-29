Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1735
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 550 USD. Торги состоялись 23 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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