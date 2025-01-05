Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1735
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 40158 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 12 августа 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 июля 2014
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Где продать?
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