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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1735
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 40158 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 12 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 12, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - August 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS63 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - May 18, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - May 18, 2017
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - July 24, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - July 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 июля 2014
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 5, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июня 2010
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS66 BN NGC
Цена

Где продать?

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