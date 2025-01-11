Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,93 гр
- Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 5 гиней
- Год 1735
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
25039 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
28002 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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