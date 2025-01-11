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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 5 гиней 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 5 гиней 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,93 гр
  • Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1735
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе SINCONA AG за 26000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
25039 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Великобритания 5 гиней 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
28002 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Великобритания 5 гиней 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - November 12, 2003
Продавец Spink
Дата 12 ноября 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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