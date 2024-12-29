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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1735 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1735 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1735
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1735 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 21147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - November 28, 2007
Продавец Spink
Дата 28 ноября 2007
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 1 гинея 1735 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность VF
Цена
******
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