flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1743 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 пенса 1743 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 пенса 1743 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Nomisma Aste

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1743
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1743 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • CNG (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • Nomisma Aste (1)
  • VAuctions (2)
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе CNG - December 15, 2021
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе CNG - December 15, 2021
Продавец CNG
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе VAuctions - July 2, 2021
Продавец VAuctions
Дата 2 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе VAuctions - August 3, 2020
Продавец VAuctions
Дата 3 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе Heritage - March 2, 2017
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе Heritage - March 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе Aurea - May 26, 2016
Продавец Aurea
Дата 26 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Великобритания 2 пенса 1743 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга II Монеты Великобритании 1743 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть