Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1743 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Nomisma Aste
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 пенса
- Год 1743
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1743 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- CNG (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- Katz (1)
- Nomisma Aste (1)
- VAuctions (2)
Где продать?
Для продажи 2 пенса 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск