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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1729 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 2 пенса 1729 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 2 пенса 1729 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Monedalia.es

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1729
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1729 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Spink UK за 300 USD. Торги состоялись 24 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1729 на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 2 пенса 1729 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 2 пенса 1729 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 2 пенса 1729 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1729 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Великобритания 2 пенса 1729 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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