Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1729 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Monedalia.es
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 2 пенса
- Год 1729
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1729 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Spink UK за 300 USD. Торги состоялись 24 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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