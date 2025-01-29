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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1729 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1729 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
5 гиней 1729 EIC Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 32000 $
Продажи
2 162
Аверс
Реверс
1 гинея 1729 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 гинея 1729 EIC Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 9500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1729 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1729 EIC Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1729 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 740 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1729
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1729
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пенса 1729
Средняя цена 110 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1729
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1729 Портрет в молодом возрасте
Средняя цена 240 $
Продажи
0 87
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