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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1729 года EIC "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1729 года EIC "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1729 года EIC "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1729
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1729 года "Портрет в молодом возрасте" со знаком EIC. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 30241 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
15600 $
Цена в валюте аукциона 15600 USD
Великобритания 1 гинея 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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