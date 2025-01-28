Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1729 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1729
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1729 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coin Cabinet (1)
- Goldberg (3)
- Heritage (2)
- Nihon (1)
- SINCONA (2)
- Spink (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
45600 $
Цена в валюте аукциона 45600 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
29248 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2010
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск