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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1729 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1729 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1729 года "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1729
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1729 года "Портрет в молодом возрасте". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
45600 $
Цена в валюте аукциона 45600 USD
Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Coin Cabinet - January 10, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
29248 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2010
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - August 30, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 30 августа 2007
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1729 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?

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