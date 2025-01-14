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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1729 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1729 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1729 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1729
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1729 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 7637 проданному на аукционе Spink UK за 90 GBP. Торги состоялись 18 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1729 на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 CHF
Великобритания Пенни 1729 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания Пенни 1729 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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