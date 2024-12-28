Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1729 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1729
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1729 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе NOONANS за 1400 GBP. Торги состоялись 11 июля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- NOONANS (1)
- Spink (3)
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