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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1729 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 3 пенса 1729 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 3 пенса 1729 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1729
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1729 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Ibrahim's Collectibles (2)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
Великобритания 3 пенса 1729 на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Великобритания 3 пенса 1729 на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания 3 пенса 1729 на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1729 на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1729 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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