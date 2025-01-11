Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1729 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 3 пенса
- Год 1729
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1729 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.
Сохранность
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- Ibrahim's Collectibles (2)
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- Monedalia.es (1)
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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