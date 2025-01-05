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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1729 года EIC "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1729 года EIC "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1729 года EIC "Портрет в молодом возрасте" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1729
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1729 года "Портрет в молодом возрасте" со знаком EIC. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Spink UK за 2900 GBP. Торги состоялись 5 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность VG8 NGC
Цена
775 $
Цена в валюте аукциона 775 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
3339 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1729 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1729 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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