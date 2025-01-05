Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1729 года EIC "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1729
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1729 года "Портрет в молодом возрасте" со знаком EIC. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Spink UK за 2900 GBP. Торги состоялись 5 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность VG8 NGC
Цена
775 $
Цена в валюте аукциона 775 USD
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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