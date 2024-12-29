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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1759 года (Великобритания, Георг II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1759
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1759 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 28080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 11 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1759 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Великобритания 2 пенса 1759 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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