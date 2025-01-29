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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1759 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1759 Портрет в старости
Средняя цена 4200 $
Продажи
1 108
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1759 Портрет в старости
Средняя цена 2000 $
Продажи
2 110

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 пенса 1759
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1759
Средняя цена 140 $
Продажи
0 12
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