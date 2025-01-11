Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1759 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1759
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1759 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 22730 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 20 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Coin Cabinet (1)
- Goldberg (2)
- Heritage (2)
- London Coins (2)
- Numisor (1)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Пенни 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск