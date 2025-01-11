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Пенни 1759 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1759 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1759 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1759
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1759 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 22730 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 20 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1759 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания Пенни 1759 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания Пенни 1759 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Stack's - August 20, 2019
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1759 на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1759 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Heritage - August 2, 2011
Великобритания Пенни 1759 на аукционе Heritage - August 2, 2011
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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