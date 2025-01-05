Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1743 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Editions V. GADOURY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 3 пенса
- Год 1743
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1743 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33213 проданному на аукционе Heritage Auctions за 447 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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