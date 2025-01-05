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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1743 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 3 пенса 1743 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 3 пенса 1743 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Editions V. GADOURY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1743
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1743 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33213 проданному на аукционе Heritage Auctions за 447 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
Великобритания 3 пенса 1743 на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Великобритания 3 пенса 1743 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 3 пенса 1743 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 96 USD
Великобритания 3 пенса 1743 на аукционе V. GADOURY - November 16, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1743 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 3 пенса 1743 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1743 на аукционе Heritage - November 20, 2014
Великобритания 3 пенса 1743 на аукционе Heritage - November 20, 2014
Продавец Heritage
Дата 20 ноября 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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