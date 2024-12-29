Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1732 года EIC "Портрет в молодом возрасте". Мелкий шрифт (Великобритания, Георг II)
Разновидность: Мелкий шрифт
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1732
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте" со знаком EIC. Мелкий шрифт. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- DNW (1)
- Heritage (2)
- Morton & Eden (1)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
6462 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск