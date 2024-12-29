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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1732 года EIC "Портрет в молодом возрасте". Мелкий шрифт (Великобритания, Георг II)

Разновидность: Мелкий шрифт

Аверс монеты - 1 гинея 1732 года EIC "Портрет в молодом возрасте" Мелкий шрифт - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1732 года EIC "Портрет в молодом возрасте" Мелкий шрифт - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1732 года "Портрет в молодом возрасте" со знаком EIC. Мелкий шрифт. Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
6462 $
Цена в валюте аукциона 6000 CHF
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1732 EIC "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1732 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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