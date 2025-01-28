Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,86 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1732
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24110 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 460 AUD
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 июля 2009
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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