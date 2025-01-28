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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 пенни 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,86 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 24110 проданному на аукционе Heritage Auctions за 805 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 460 AUD
Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - June 29, 2016
Продавец CNG
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - July 12, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - July 12, 2009
Продавец Heritage
Дата 12 июля 2009
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 31, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 RD NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1732 "Портрет в молодом возрасте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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