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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Фартинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Фартинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,93 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания Фартинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 250 USD
Великобритания Фартинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания Фартинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания Фартинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU55 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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