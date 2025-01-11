Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,93 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Фартинг
- Год 1732
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это медная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 25149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU55 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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