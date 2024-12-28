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1 шиллинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 шиллинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1732
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1732 года "Портрет в молодом возрасте". Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Spink UK за 440 GBP. Торги состоялись 6 октября 2004.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Davissons Ltd. (1)
  • London Coins (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (7)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Davissons Ltd. - June 10, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 19, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 19 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - October 6, 2004
Продавец Spink
Дата 6 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1732 "Портрет в молодом возрасте" на аукционе Spink - March 31, 2004
Продавец Spink
Дата 31 марта 2004
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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