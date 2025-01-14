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Пенни 1755 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1755 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1755 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1755
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1755 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33036 проданному на аукционе Heritage Auctions за 156 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 78 USD
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1755 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1755 на аукционе Numisor - November 30, 2015
Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1755 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1755 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Heritage - August 2, 2011
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Heritage - August 2, 2011
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1755 на аукционе Heritage - August 8, 2010
Великобритания Пенни 1755 на аукционе Heritage - August 8, 2010
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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