Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1755 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1755
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1755 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33036 проданному на аукционе Heritage Auctions за 156 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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