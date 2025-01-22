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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1755 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1755 Портрет в старости
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1755 Портрет в старости
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1755
Средняя цена 100 $
Продажи
0 9
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