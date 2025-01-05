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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1755 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1 гинея 1755 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1 гинея 1755 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1755
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1755 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1773 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1755 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
6122 $
Цена в валюте аукциона 5500 CHF
Великобритания 1 гинея 1755 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
5223 $
Цена в валюте аукциона 4100 GBP
Великобритания 1 гинея 1755 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1755 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 10, 2016
Великобритания 1 гинея 1755 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1755 "Портрет в старости" на аукционе Rauch - April 24, 2013
Продавец Rauch
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1755 "Портрет в старости" на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1755 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1755 "Портрет в старости" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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