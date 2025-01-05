Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1755 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1 гинея
- Год 1755
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1755 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 1773 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- St James’s (1)
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
5223 $
Цена в валюте аукциона 4100 GBP
Где продать?
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