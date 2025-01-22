Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1755 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1755
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1755 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 32718 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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