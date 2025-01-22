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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1755 года "Портрет в старости" (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1755 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1755 года "Портрет в старости" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1755
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1755 года "Портрет в старости". Это золотая монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 32718 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Schulman - November 17, 2013
Продавец Schulman
Дата 17 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе UBS - January 24, 2006
Продавец UBS
Дата 24 января 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе UBS - September 6, 2005
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1755 "Портрет в старости" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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