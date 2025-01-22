Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1758 года (Великобритания, Георг II)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг II
- Номинал Пенни
- Год 1758
- Правитель Георг II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1758 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33037 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 48 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 28 января 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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