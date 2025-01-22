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Пенни 1758 года (Великобритания, Георг II)

Аверс монеты - Пенни 1758 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II Реверс монеты - Пенни 1758 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг II

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг II
  • Номинал Пенни
  • Год 1758
  • Правитель Георг II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1758 года. Это серебряная монета периода Георга II. Рекорд цены принадлежит лоту 33037 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1758 на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 48 GBP
Великобритания Пенни 1758 на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания Пенни 1758 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1758 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1758 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1758 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1758 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания Пенни 1758 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания Пенни 1758 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Coin Cabinet - June 4, 2017
Продавец Coin Cabinet
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания Пенни 1758 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Numisor - January 28, 2016
Продавец Numisor
Дата 28 января 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Numisor - November 30, 2015
Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Heritage - June 11, 2015
Великобритания Пенни 1758 на аукционе Heritage - June 11, 2015
Продавец Heritage
Дата 11 июня 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1758 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Великобритания Пенни 1758 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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