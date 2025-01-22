flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1758 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1758 Портрет в старости
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1758 Портрет в старости
Средняя цена 870 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1758 Портрет в старости
Средняя цена 170 $
Продажи
2 494
Аверс
Реверс
6 пенсов 1758 Портрет в старости
Средняя цена 85 $
Продажи
2 204
Аверс
Реверс
Пенни 1758
Средняя цена 90 $
Продажи
0 20
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть